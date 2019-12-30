Рецепт сказочно вкусных драников с фаршем

В конце декабря, когда все озабочены составлением идеального меню на Новый год, все равно актуально такое простое блюдо как драники.

FoodOboz предлагает их рецепт с фаршем.

Отмечается, что сами по себе драники очень вкусные и их любят практически в каждой семье, но вместе с мясным фаршем они получаются более сытными, получают насыщенный пикантный вкус.

Новости Рецепт очень вкусного универсального блюда из фарша

При этом, чтобы вкусно накормить всю семью такими оригинальными драниками нужно очень немного продуктов и свободного времени.

Полный список ингредиентов, пошаговый рецепт с фото и секретами приготовления самых вкусных драников с фаршем смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего мяса по-французски с картошкой.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram