Рецепт сказочно вкусных драников с фаршем

В конце декабря, когда все озабочены составлением идеального меню на Новый год, все равно актуально такое простое блюдо как драники.
FoodOboz предлагает их рецепт с фаршем.
Отмечается, что сами по себе драники очень вкусные и их любят практически в каждой семье, но вместе с мясным фаршем они получаются более сытными, получают насыщенный пикантный вкус.
При этом, чтобы вкусно накормить всю семью такими оригинальными драниками нужно очень немного продуктов и свободного времени.
Полный список ингредиентов, пошаговый рецепт с фото и секретами приготовления самых вкусных драников с фаршем смотрите по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего мяса по-французски с картошкой.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram