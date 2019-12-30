Главная Новости
МоваЯзык

/ Кулинарные новости

Рецепт сказочно вкусных драников с фаршем

249
Читать материал на украинском

В конце декабря, когда все озабочены составлением идеального меню на Новый год, все равно актуально такое простое блюдо как драники.

FoodOboz предлагает их рецепт с фаршем.

Отмечается, что сами по себе драники очень вкусные и их любят практически в каждой семье, но вместе с мясным фаршем они получаются более сытными, получают насыщенный пикантный вкус.

Новости
Рецепт очень вкусного универсального блюда из фарша

При этом, чтобы вкусно накормить всю семью такими оригинальными драниками нужно очень немного продуктов и свободного времени.

Полный список ингредиентов, пошаговый рецепт с фото и секретами приготовления самых вкусных драников с фаршем смотрите по этой ссылке.

Рецепт сказочно вкусных драников с фаршем

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего мяса по-французски с картошкой.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы