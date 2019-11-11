Рецепт сказочно вкусной закуски с грибами и сыром

Если неожиданно нагрянули гости, или просто нет возможности долго возится на кухне, то жульен - идеальное блюдо, которое порадует всех.
Чтобы грибной жульен получился полноценной сытной закуской, его следует запечь в булочке.
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Такой неординарный способ подачи сохранит жульен горячим долгое время, а хрустящая корочка на булках раскроет нежный вкус начинки из мяса, ароматных грибов и сыра.
Самое главное, что сделать такое блюдо достаточно просто, около получаса – и на столе готовая аппетитная закуска.
О том, как приготовить такое блюдо читайте в пошаговом рецепте от FoodObozпо этой ссылке: Жульен в булочке.
Жульен в булочке
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