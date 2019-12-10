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Рецепт сказочно вкусного салата на Новый год 2020

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Оригинальный и очень вкусный праздничный салат с аппетитной заправкой и необычным набором ингредиентов станет центральным блюдом новогоднего стола.

Особенностью этого блюда являются творожные шарики с зеленью, а также мандарины.

Несмотря на то, что в рецепте есть майонез, понадобится его совсем немного, поэтому готовый салатик будет аппетитным, но не тяжелым.

Чтобы удивить гостей и близких, приготовьте восхитительный салат "Новогодний". Его рецепт доступен по этой ссылке.

Салат "Новогодний"

Салат "Новогодний"

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