Рецепт сказочно вкусного салата из красной капусты

Очень вкусный и витаминный салат получается из краснокочанной капусты, моркови и зелени.

В этом легком оригинальном блюде нет майонеза, и готовится оно довольно просто. При этом салат выглядит настолько аппетитно, что им можно украсить любой праздничный стол.

Новости Быстрый рецепт праздничного мясного салата с орешками

Пошаговый рецепт чудесного зимнего овощного салата от FoodOboz и особенности приготовления заправки для него читайте по этой ссылке: Салат из красной капусты.

Салат из красной капусты

Ранее FoodOboz публиковал рецепт удивительного витаминного салата с редькой.

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