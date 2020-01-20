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Рецепт сказочно вкусного рассольника на куриных сердечках

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Ароматный и сытный рассольник можно приготовить, не затрачивая много времени.

Быстрый вариант такого супа на куриных потрохах – идеальный вариант.

Кроме куриных сердец в рецепте есть и куриная печень. А основой рассольника являются соленые огурчики и перловка.

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Куриные сердца и печень нужно класть в суп уже готовыми, нарезав потроха кусочками.

По желанию можно добавить огуречный рассол, а также варить блюдо на уже готовом бульоне.

Детальный рецепт такого вкусного супа доступен по ссылке: Рассольник с потрохами.

Рассольник с потрохами

Рассольник с потрохами

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