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Рецепт сказочно вкусного Оливье

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Традиционным и самым популярным блюдом для праздничного стола к Новому году уже много лет бесспорно является салат Оливье.

FoodOboz предлагает рецепт салата с "изюминкой".

Новости
Рецепт простого, но очень вкусного десерта на праздник и каждый день

Отмечается, что впервые салат Оливье придумали еще около 150 лет назад, но массовую популярность он получил только около полувека назад.

По состоянию на сегодняшний день существует уже превеликое множество способов приготовления блюда, но мы предлагаем воспользоваться рецептом, который объединил в себе классический вариант и особый ингредиент.

Если Вы в поисках интересных горячих блюд на Новый год, - смотрите также нашу подборку рецептов к празднику.

Такой салат готовится очень быстро, если заранее отварить все овощи, при этом, сможет удивить домашних и гостей пикантным вкусом привычного блюда.

Смотрите полный список ингредиентов, рецепт и секреты лучшего салата Оливье по этой ссылке.

Рецепт сказочно вкусного Оливье

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт необычного, но очень вкусного праздничного салата "Шанхай" с ананасами.

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