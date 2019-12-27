Рецепт сказочно вкусного Оливье

Традиционным и самым популярным блюдом для праздничного стола к Новому году уже много лет бесспорно является салат Оливье.

FoodOboz предлагает рецепт салата с "изюминкой".

Отмечается, что впервые салат Оливье придумали еще около 150 лет назад, но массовую популярность он получил только около полувека назад.

По состоянию на сегодняшний день существует уже превеликое множество способов приготовления блюда, но мы предлагаем воспользоваться рецептом, который объединил в себе классический вариант и особый ингредиент.

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Такой салат готовится очень быстро, если заранее отварить все овощи, при этом, сможет удивить домашних и гостей пикантным вкусом привычного блюда.

Смотрите полный список ингредиентов, рецепт и секреты лучшего салата Оливье по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт необычного, но очень вкусного праздничного салата "Шанхай" с ананасами.

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