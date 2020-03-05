Рецепт сказочно вкусного итальянского блюда с грибами

Из риса и шампиньонов можно приготовить очень популярное блюдо итальянской кухни, которое любят во всем мире.

Речь о нежном классическом ризотто с кремовым сливочным вкусом.

На самом деле ризотто не имеет ничего общего с рисовой кашей или пловом, у него своя особая ниша в кулинарии.

Новости Рецепт вкуснейшего овощного салата с черемшой

Для этого блюда следует остановить выбор на рисе, богатом крахмалом, идеально подойдут сорта "Арборио" и "Виалоне нано".

Секретами идеального ризотто является обжаривание риса перед добавлением в него бульона, а также постоянное помешивание при приготовлении.

Особо вкусным это блюдо будет при добавлении к нему поджаренных до золотистой корочки шампиньонов. Соответствующий детальный рецепт читайте по ссылке: Ризотто с грибами.

Ризотто с грибами

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшего блюда с фаршем на скорую руку.

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