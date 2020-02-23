Рецепт сказочно вкусного и полезного салата со свеклой

Советуем попробовать восхитительный европейский салат из вареной свеклы, сыра, апельсинов и орехов.
В этом блюде не используется майонез, поэтому оно получается не просто вкусным, а еще и очень полезным, сообщает FoodOboz.
Такой салат – это настоящий витаминный взрыв! При этом овощи, фрукты и зелень в нем удачно дополняются сыром и орехами, что делает его, кроме всего прочего, еще и сытной закуской.
Заправка в салате также особая – на основе растительного масла, апельсинового сока и чеснока.
Пошаговый рецепт этого блюда с видео доступен по ссылке: Салат из свеклы с сыром и апельсинами.
Салат из свеклы с сыром и апельсинами
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