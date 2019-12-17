Рецепт самых вкусных жареных пирожков

Сытные и ароматные жареные пирожки – любимая еда детства.
Чтобы пирожки получились красивыми и вкусными, кроме начинки стоит озаботиться приготовлением теста по старому проверенному рецепту.
FoodOboz предлагает приготовить восхитительные румяные пирожки с капустой, но вы можете выбрать любую начинку - грибы, картошку, мясо, творог или ягоды на свой вкус.
Рецепт этого блюда ищите по ссылке: Жареные пирожки.
Жареные пирожки
Некоторые этнографы отмечают, что во времена Киевской Руси кроме украинцев, ни один из индоевропейских народов не имел традиций готовить пироги и пирожки. Впоследствии рецепты пирогов приобрели популярность и у других народов.
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