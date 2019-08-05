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Рецепт самых вкусных цукатов из арбуза

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Одно из самых полезных лакомств – цукаты, могут быть не просто вкусными, но и оригинальными.

Obozrevatel Smak предлагает удивить своих близких цукатами из арбузов. Сделать такие непривычные цукаты совсем несложно, а вкус этой сладости запомнится всем надолго. И скорее всего станет любимым десертом.

Нежные, прозрачные, сладкие и аппетитные дольки не оставят никого равнодушными.

Такие цукаты часто посыпают сахарной пудрой, но можно обойтись и без нее.

Чтобы приготовить такой десерт не нужно много ингредиентов. Детальное описание рецепта с фото ищите по этой ссылке: Цукаты из арбуза.

Рецепт самых вкусных цукатов из арбуза

Предлагаем также попробовать невероятно вкусные цукаты из яблок.

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