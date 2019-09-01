Рецепт самых вкусных квашеных баклажанов

Очень вкусные квашеные баклажаны относятся к числу низкокалорийных блюд.
Кроме того, в баклажанах содержится клетчатка, а еще - антиоксиданты и флавоноиды, магний, калий и другие важные микроэлементы, поэтому такая закуска еще и очень полезна для здоровья.
Obozrevatel Smak предлагает заквасить баклажаны по проверенному простому рецепту, который не потребует усилий.
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Такие баклажаны нужно заправить чесноком со специями, нафаршировать овощами и дать им время для заквашивания.
О том, как правильно приготовить самую вкусную чесночную закуску, читайте по этой ссылке: Квашеные баклажаны.
Самые вкусные квашеные баклажаны
Кроме того, предлагаем приготовить из баклажанов необычный, но очень простой средиземноморский салат.
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