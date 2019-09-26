Рецепт самых вкусных картофельных оладий

Замечательной идеей для прохладного осеннего завтрака могут стать нежные, воздушные и очень вкусные оладьи, среди способов приготовления которых есть вариант на любой вкус.

FoodOboz предлагает простой рецепт оладий из картофеля.

Отмечается, что часто картофельными оладьями называют драники, однако, есть все же некоторые отличия в процессе приготовления блюд.

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Кроме того, оладьи из картофеля по нашему рецепту готовятся вместе с сыром, и по желанию в них можно добавлять несколько вариантов начинки, что дает возможность подстраивать вкус блюда в соответствии с собственными предпочтениями.

Для приготовления вкусного и сытного завтрака для всей семьи нужно всего немного продуктов и около 30 минут времени.

Смотрите полный список ингредиентов и пошаговый рецепт приготовления картофельных оладий по этой ссылке.

Если же вы предпочитаете есть привычные драники, предлагаем вам подборку наших рецептов, как очень легко и просто приготовить:

Напомним, также ранее FoodOboz публиковал рецепт, как приготовить очень вкусные диетические оладьи из кабачков.

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