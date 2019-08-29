Рецепт самых вкусных драников с капустой

В жаркое время года многие предпочитают добавлять в рацион как можно больше овощных блюд, в частности, драников.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам приготовить драники с капустой.

Заметим, что для этой вариации блюда необходимо ненамного больше сил и времени, чем на готовку по классическому рецепту, при этом, кроме картошки, нужно заранее приготовить еще капусту, лук и морковь, а также ряд специй.

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Что интересно, по нашему рецепту получатся не картофельно-капустные драники, а драники из картофеля с капустной начинкой, - они имеют очень интересный вкус и обязательно понравятся вашим близким.

Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт капустных драников с фото по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт отличного блюда для вегетарианцев с кабачками.

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