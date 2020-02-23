Рецепт самых вкусных блинов на молоке и начинки для них

Нежные тонкие блины на молоке – классическое блюдо, любимое многими.

В приготовлении блинчиков нет ничего сложного, и если при замешивании теста соблюдать пропорцию между молоком и яйцами, то жарить и переворачивать их будет очень легко.

Важным моментом является то, что все продукты должны быть комнатной температуры, а готовому тесту нужно дать 30 минут "отдохнуть" перед жаркой.

Детальный рецепт идеальных блинов на молоке читайте в рецепте FoodOboz по этой ссылке: Блины на молоке.

Блины на молоке

Готовые блинчики можно сразу же подавать на стол, но еще вкуснее они будут с разными начинками. Вот варианты самых простых и быстрых начинок для тонких блинчиков:

Блины с курицей и грибами

Блины с курицей и грибами

Блины с мясом

Блины с мясом

Блины с творогом

Блины с творогом

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