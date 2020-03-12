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Рецепт самой вкусной жареной картошки, который станет любимым

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Правильно пожаренный картофель - очень вкусный обед или ужин, если приготовить его по нашему рецепту.

Когда нет желания тратить время и силы на разные кулинарные изыски, но очень хочется вкусно покушать, то именно это блюдо станет идеальным решением.

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Нам понадобится очищенная картошка, шампиньоны, репчатый лук и маленький кусочек свинины с прожилками сала.

В технологии приготовления такой картошки есть несколько секретов: сначала следует поджарить мясо, достать его из сковороды, после чего в вытопленном сале подрумянить лук с грибами до того момента, пока из грибов не выпарится вся жидкость. И лишь после этого приступить к жарке картофеля со всеми ингредиентами.

Такое блюдо выходит сытным, ароматным и очень вкусным! Его детальный рецепт с видео доступен тут: Жареная картошка с шампиньонами и мясом.

Жареная картошка с шампиньонами и мясом

Жареная картошка с шампиньонами и мясом

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еда
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