Рецепт самой вкусной запеканки из картошки

Из картофеля и мясного фарша можно приготовить восхитительную и аппетитную запеканку на любой случай.

Такое блюдо придется по вкусу гостям, а также станет прекрасным дополнением к семейному ужину в узком кругу.

Но главное достоинство этой запеканки в том, что готовить ее очень просто, основа – картошка и мясо. Заготовку нужно залить особой пряной заправкой и на час отправить в духовку.

Как приготовить это сытное горячее блюдо, читайте в нашем рецепте по ссылке: Картофельная запеканка.

Картофельная запеканка

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