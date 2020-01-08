Рецепт самой вкусной запеканки из картошки

Из картофеля и мясного фарша можно приготовить восхитительную и аппетитную запеканку на любой случай.
Такое блюдо придется по вкусу гостям, а также станет прекрасным дополнением к семейному ужину в узком кругу.
Но главное достоинство этой запеканки в том, что готовить ее очень просто, основа – картошка и мясо. Заготовку нужно залить особой пряной заправкой и на час отправить в духовку.
Как приготовить это сытное горячее блюдо, читайте в нашем рецепте по ссылке: Картофельная запеканка.
Картофельная запеканка
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