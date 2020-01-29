Рецепт самой вкусной ухи из красной рыбы

Очень вкусная и наваристая уха получается из разных сортов красной рыбы.
FoodOboz предлагает рецепт необычной ухи, сваренной на лососе и креветках.
Еще одной особенностью такого рыбного супа является то, что при его приготовлении используются сливки.
В итоге уха имеет сливочный вкус, который идеально дополняют креветки и долька лимона.
Преимуществом этого первого блюда является простота приготовления - все ингредиенты готовятся очень быстро.
Как сварить превосходный рыбный суп, читайте в нашем рецепте по ссылке: Уха из лосося и креветок.
Уха из лосося и креветок
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