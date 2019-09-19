Рецепт самой вкусной шарлотки с яблоками

Если у вас совсем нет времени, но присутствует желание приготовить вкусную выпечку, обратите внимание на рецепт приготовления шарлотки с яблоками.

Многие хозяйки согласятся с тем, что данное блюдо является одним из самых простых в приготовлении, так как здесь требуется всего четыре основных ингредиента.

На финише вы получите невероятно вкусный и нежный внутри пирог, покрытый сверху хрустящей бисквитной корочкой.

FoodOboz рекомендует вам ознакомиться с нашим оригинальным пошаговым рецептом и ингредиентами для приготовления очень вкусной шарлотки с яблоками по следующей ссылке.

Ранее известная украинская актриса Лилия Ребрик поделилась своим рецептом приготовления шарлотки.

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