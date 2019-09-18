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Рецепт самой вкусной паэльи

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Приготовление такого оригинального испанского блюда, как паэлья, по-настоящему восхитит ваших родных и близких.

Хорошо известно, что испанские блюда приходятся по душе многим гурманам из-за своей особой пикантности. Это касается и паэльи – настоящего испанского блюда, которое придется по вкусу тем, кто очень любит морепродукты.

Рецепт самой вкусной паэльи

Для приготовления паэльи мы предлагаем использовать кальмары, мидии и креветки. Однако можно добавить и другие морепродукты, чтобы сделать свое блюдо еще более вкусным и насыщенным.

Будьте уверены, такое блюдо по-настоящему понравится вашей семье.

FoodOboz рекомендует вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом и ингредиентами для приготовления паэльи по следующей ссылке.

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