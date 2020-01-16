Рецепт самой популярной закуски из крабовых палочек

Если у вас присутствует желание быстро приготовить вкуснейшую закуску, советуем обратить внимание на рецепт рулета из лаваша с крабовыми палочками.

Многим известно, что эта закуска в последнее время стала невероятно популярной – рулет из лаваша готовят на многие праздники. Начинка рулета может быть совершенно разной, акцент можно сделать на семейных вкусовых предпочтениях.

Для приготовления рулета из лаваша вам понадобятся крабовые палочки, майонез, сыр и укроп. В качестве ингредиентов также можно использовать чеснок или соленые огурцы.

Всего за 20 минут вам удастся приготовить блюдо, которое обязательно оценят по достоинству ваши родные и близкие.

FoodOboz рекомендует ознакомиться с подробным пошаговым рецептом приготовления вкуснейшего рулета из лаваша по следующей ссылке.

Читайте также:

Рецепт невероятно вкусного блюда из крабовых палочек

Рецепт самого вкусного салата с крабовыми палочками

Рецепт вкуснейшего слоеного салата с крабовыми палочками на Новый год 2020

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!