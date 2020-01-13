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Рецепт самого вкусного закарпатского баноша

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Кукурузная каша на сливках или сметане – банош – относится к гуцульской кухне.

Традиционно блюдо заправляют шкварками, брынзой или грибами. Ранее банош был популярным лишь в карпатском регионе, однако за яркий вкус в последнее время он полюбился многим.

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Если вы поклонник такой каши, или же наоборот, еще не пробовали это блюдо, вам обязательно нужно приготовить банош по проверенному рецепту от FoodOboz. Он доступен по ссылке: Банош с брынзой.

Банош с брынзой

Банош с брынзой

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