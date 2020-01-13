Рецепт самого вкусного закарпатского баноша

Кукурузная каша на сливках или сметане – банош – относится к гуцульской кухне.
Традиционно блюдо заправляют шкварками, брынзой или грибами. Ранее банош был популярным лишь в карпатском регионе, однако за яркий вкус в последнее время он полюбился многим.
Если вы поклонник такой каши, или же наоборот, еще не пробовали это блюдо, вам обязательно нужно приготовить банош по проверенному рецепту от FoodOboz. Он доступен по ссылке: Банош с брынзой.
Банош с брынзой
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