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Рецепт самого вкусного супа с плавленым сырком

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Простой и обыденный суп можно превратить в изысканное первое блюдо, стоит лишь добавить к нему сыр.

FoodOboz предлагает обогатить обычный суп с шампиньонами плавленым сливочным сыром. Именно такое сочетание вкусов будет идеальным.

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О том, как приготовить это блюдо, читайте в нашем пошаговом видеорецепте по этой ссылке: Суп с плавленым сырком.

Суп с плавленым сырком

Суп с плавленым сырком

При подаче на стол каждую порцию следует украсить рубленой зеленью по вкусу: укропом или петрушкой.

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