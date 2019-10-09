Рецепт самого вкусного супа с плавленым сырком

Простой и обыденный суп можно превратить в изысканное первое блюдо, стоит лишь добавить к нему сыр.
FoodOboz предлагает обогатить обычный суп с шампиньонами плавленым сливочным сыром. Именно такое сочетание вкусов будет идеальным.
Читайте также: Рецепт лучшего супа с помидорами
О том, как приготовить это блюдо, читайте в нашем пошаговом видеорецепте по этой ссылке: Суп с плавленым сырком.
Суп с плавленым сырком
При подаче на стол каждую порцию следует украсить рубленой зеленью по вкусу: укропом или петрушкой.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!