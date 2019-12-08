Рецепт самого вкусного салата с крабовыми палочками

Чтобы приготовить вкусный и оригинальный салат с крабовыми палочками нужно минимум времени.
FoodOboz предлагает рецепт очень простого и необычайно вкусного салата из крабовых палочек и помидоров с сухариками. Главное, вибирайте крабовые палочки проверенных производителей.
Такое блюдо можно готовить слоями, или подавать порционно, в любом случае этот салатик придется по вкусу всем!
Его пошаговый детальный рецепт читайте по ссылке: Салат с крабовыми палочками и помидорами.
Салат с крабовыми палочками и помидорами
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