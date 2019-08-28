Рецепт самого вкусного салата с баклажанами и помидорами

Если вы хотите порадовать своих близких оригинальным блюдом, непременно обратите внимание на рецепт салата с баклажанами и помидорами.

Оригинальный салат получается свежим, ароматным, а также очень вкусным и сытным.

Для приготовления такого блюда помимо основных ингредиентов вам следует заранее заготовить вареные куриные яйца, специи, чеснок, а также майонез для заправки салата.

OBOZREVATEL.Smak советует вам ознакомиться с нашим подробным рецептом приготовления салата с баклажанами и помидорами по этой ссылке.

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