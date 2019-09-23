Рецепт самого вкусного пирога на кефире

Идеальный домашний пирог к чаю приготовить очень просто.

FoodOboz предлагает рецепт не только невероятно вкусного, но и легкого в приготовлении яблочного пирога на кефире.

Замешивание теста и чистка яблок займут менее 10 минут, пока духовка будет греться.

И еще около 50 минут такой пирог должен запекаться, не требуя никакого вашего участия.

Уже через час отличный десерт готов порадовать вас и ваших близких своим фруктовым вкусом.

О том, как приготовить такое лакомство, читайте в нашем детальном пошаговом рецепте по ссылке: Пирог на кефире.

Пирог на кефире

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