Рецепт самого вкусного пирога на кефире

Идеальный домашний пирог к чаю приготовить очень просто.
FoodOboz предлагает рецепт не только невероятно вкусного, но и легкого в приготовлении яблочного пирога на кефире.
Замешивание теста и чистка яблок займут менее 10 минут, пока духовка будет греться.
И еще около 50 минут такой пирог должен запекаться, не требуя никакого вашего участия.
Уже через час отличный десерт готов порадовать вас и ваших близких своим фруктовым вкусом.
О том, как приготовить такое лакомство, читайте в нашем детальном пошаговом рецепте по ссылке: Пирог на кефире.
Пирог на кефире
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