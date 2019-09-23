Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт самого вкусного пирога на кефире

100 Читать материал на украинском

Идеальный домашний пирог к чаю приготовить очень просто.

FoodOboz предлагает рецепт не только невероятно вкусного, но и легкого в приготовлении яблочного пирога на кефире.

Замешивание теста и чистка яблок займут менее 10 минут, пока духовка будет греться.

И еще около 50 минут такой пирог должен запекаться, не требуя никакого вашего участия.

Уже через час отличный десерт готов порадовать вас и ваших близких своим фруктовым вкусом.

О том, как приготовить такое лакомство, читайте в нашем детальном пошаговом рецепте по ссылке: Пирог на кефире.

Пирог на кефире

Пирог на кефире

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы