Рецепт самого вкусного овощного рагу в мультиварке

Если вы хотите порадовать своих родных вкусным блюдом, непременно попробуйте приготовить овощное рагу с курицей в мультиварке.

Пожалуй, сегодня мультиварка стала незаменимым помощником любой хозяйки. Теперь чтобы приготовить любое блюдо, нужно лишь выбрать время и правильный режим приготовления.

Для приготовления овощного рагу с курицей мы предлагаем вам выбрать режим "Плов", либо же другую опцию, аналогичную процессу тушения, так как в данном случае очень важно, чтобы овощи были грамотно протушены.

FoodOboz рекомендует вам подробный пошаговый рецепт и ингредиенты для приготовления очень вкусного овощного рагу с курицей по следующей ссылке.

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