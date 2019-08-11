Рецепт самого вкусного омлета с кабачками

Такое вкусное основное блюдо как кабачковый омлет может быть невероятно вкусным, если приготовить его правильно.

Obozrevatel Smak нашел самый простой рецепт сытного омлета с кабачками.

Для этого блюда понадобится молодой кабачок с нежной шкуркой и без семечек. Летом, в сезон кабачков обязательно нужно обогащать свой рацион этими овощами, так как они, в частности, богаты полезным бета-каротином, и такими нужными для организма микроэлементами как калий, железо, кальций, магний.

Кроме того, в кабачках мало калорий, а яйца являются источником белка, поэтому кабачковый омлет – это лучшее блюдо для тех, кто решил сбросить лишние килограммы без вреда для здоровья.

Детальный пошаговый рецепт этого блюда читайте на нашей страничке по ссылке: Омлет с кабачками.

Подавать омлет следует с помидорами и зеленью.

Омлет с кабачками

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