Рецепт самого вкусного омлета с кабачками

Такое вкусное основное блюдо как кабачковый омлет может быть невероятно вкусным, если приготовить его правильно.
Obozrevatel Smak нашел самый простой рецепт сытного омлета с кабачками.
Для этого блюда понадобится молодой кабачок с нежной шкуркой и без семечек. Летом, в сезон кабачков обязательно нужно обогащать свой рацион этими овощами, так как они, в частности, богаты полезным бета-каротином, и такими нужными для организма микроэлементами как калий, железо, кальций, магний.
Кроме того, в кабачках мало калорий, а яйца являются источником белка, поэтому кабачковый омлет – это лучшее блюдо для тех, кто решил сбросить лишние килограммы без вреда для здоровья.
Детальный пошаговый рецепт этого блюда читайте на нашей страничке по ссылке: Омлет с кабачками.
Подавать омлет следует с помидорами и зеленью.
Омлет с кабачками
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