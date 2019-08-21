Рецепт самого вкусного Оливье

Универсальным блюдом как для праздничного, так и для повседневного стола является салат Оливье, ввиду чего есть множество вариаций его приготовления.

OBOZREVATEL.Smak предлагает летний рецепт этого салата со свежим огурцом.

Оливье традиционно украшает новогодний стол, а также его часто готовят и на любые другие праздники, - его вкус практически каждому по душе, ввиду чего этот салат пользуется спросом.

В основе салата всегда такие ингредиенты как картофель, морковь, яйца, зеленый горошек, майонез, вареная колбаса.

В каких пропорциях их нужно брать и что еще добавить, чтобы салат Оливье получился идеальным, - смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт самого вкусного итальянского салата "Прошутто".

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