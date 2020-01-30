Рецепт самого вкусного мяса по-французски

Известное всем мясо по-французски – это блюдо, приготовленное из слоев мяса, картофеля, сыра, грибов или других ингредиентов.

Мало кто знает, что создателем этого блюда является французский повар Урбен Дюбуа (1818-1901). Он работал на кухне графа Алексея Орлова, потому во всем мире его фирменное кулинарное изобретение называется "мясом по-Орловски" - Veau Orloff.

В оригинальном рецепте это запеканка из мяса, картофеля, грибов и овощей, запеченных под соусом бешамель с добавлением сыра.

В упрощенной версии используется различные соусы.

Подавать мясо по-французски принято, нарезая порции, захватывая снизу кусок мяса, и аккуратно перекладывая его на тарелку. Таким образом, не нарушается целостность слоев и в каждой порции просматриваются все составляющие.

FoodOboz предлагает приготовить это знаменитое блюдо по проверенному рецепту, который доступен по ссылке: Мясо по-французски с помидорами и грибами.

Мясо по-французски с помидорами и грибами

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