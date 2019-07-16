Рецепт самого вкусного компота из персиков, который следует заготовить на зиму

Многие в разгар сезона заготавливают различную консервацию на зиму, - одним из лучших вариантов заготовок является компот из персиков.

С простыми пошаговыми инструкциями от OBOZREVATEL.Smak его сможет приготовить даже начинающий кулинар.

Отмечается, что на середину июля традиционно приходится разгар сезона персиков, их можно купить на рынках по хорошей скидке, чтобы побаловать своих близких интересными блюдами, заготовить на зиму.

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Компот из персиков по нашему рецепту готовится всего полчаса, при этом, в холодное время года он станет отличной альтернативой магазинным напиткам.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak писал, как лучше всего приготовить кабачковую икру на зиму.

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