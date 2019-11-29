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Рецепт самого вкусного капустного пирога

16т
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Если вы хотите порадовать своих родных и близких вкусной выпечкой, непременно обратите внимание на рецепт капустного пирога.

Для того чтобы приготовить пирог с капустой, вам следует заранее приобрести кефир, муку, несколько куриных яиц и другие ингредиенты.

Рецепт самого вкусного капустного пирога

Начинку можно выбирать исходя из вкусовых предпочтений – можно добавить капусту, картошку, грибы, фарш из мяса либо и вовсе плавленый сыр.

При правильном подходе вы сможете приготовить великолепный и очень вкусный пирог.

FoodOboz рекомендует вам обратить внимание на подробный пошаговый рецепт приготовления невероятного капустного пирога по следующей ссылке.

Рецепт бесподобных голубцов из молодой капусты.

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