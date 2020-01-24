Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Рецепт самого вкусного и сытного салата из мяса

289
Читать материал на украинском

Если вы хотите разнообразить ваше домашнее меню при помощи нового оригинального блюда, непременно обратите внимание на рецепт приготовления вкуснейшего салата с сердцем и грибами.

Рецепт самого вкусного и сытного салата из мяса

Данный салат является сытным и очень вкусным, основным ингредиентом в нем выступает свиное или говяжье сердце. Согласно рецепту, также нужно добавить жареные грибы, лук и морковку по-корейски.

В результате у вас получится великолепное блюдо, которое будет иметь изумительный вкус.

После того как закуска будет готова, ей нужно дать пропитаться в холодильнике как минимум 30 минут.

FoodOboz рекомендует вам ознакомиться с подробным пошаговым рецептом и ингредиентами для приготовления невероятно вкусного салата с сердцем и грибами по следующей ссылке.

Читайте также:

Вкуснейший салат с печенью трески за 15 минут

Рецепт необычного, но очень вкусного салата

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы