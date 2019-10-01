Рецепт самого вкусного и простого десерта с яблоками

Нет ничего вкуснее нежных блинчиков с легкой яблочной начинкой.

FoodOboz предлагает приготовить тонкие блины на молоке и начинить их фруктами.

Для этого блюда нужно выбрать сочные, кисло-сладкие яблоки осенних сортов и очистить их от кожуры. Начинка готовится по-особенному.

Читайте также: Рецепт самого вкусного яблочного пирога на кефире

О том, как приготовить такой замечательный сезонный десерт, читайте в нашем пошаговом рецепте по следующей ссылке: Блины с яблоками.

Блины с яблоками

Также предлагаем приготовить очень вкусную шарлотку с вишней.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся