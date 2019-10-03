Рецепт самого вкусного греческого салата

Таким полюбившимся всем блюдом как классический Греческий салат уже давно никого не удивишь.
Но всего лишь стоит внести в рецепт некоторые изменения, и традиционный салат превращается в необычное блюдо, которое первым разметают со стола.
FoodOboz предлагает обогатить вкус "Греческого" куриной грудкой, запеченной в фольге с нужным набором специй.
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Кроме того, нам понадобится привычный набор овощей, зелени, сыра, приправ, и еще один дополнительный ингредиент.
О том, как приготовить самый вкусный и сытный салат читайте по следующей ссылке: Греческий салат с запеченной куриной грудкой.
Греческий салат с курицей
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