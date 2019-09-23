Рецепт самого вкусного греческого салата

Трудно преувеличить популярность такого блюда как греческий салат, - сытный и полезный, он распространен широко за пределами Греции, едва ли не по всему миру.

FoodOboz предлагает вам рецепт, как приготовить классический вариант салата.

Данное блюдо уже много столетий как придумали в Греции как еду для фермеров, поскольку большинство его ингредиентов там дешевы и доступны, всегда есть под рукой.

Новости Рецепт вкуснейшего салата из капусты

С темпами распространения греческого салата за пределами Греции рецепт изменяли в соответствии с особенностями кухни каждой национальности, ввиду чего есть сотни разных способов его приготовления.

Но в классический рецепт входят только помидоры, огурцы, лук, сыр, маслины, часто встречается болгарский перец, а также ряд средиземноморских специй.

Листья салата в Греции в блюдо не добавляют.

Смотрите полный список продуктов и пошаговый рецепт с секретами приготовления вкуснейшего греческого салата на нашем сайте.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт изысканно вкусного салата с курицей и овощами.

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