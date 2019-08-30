Рецепт самого вкусного греческого салата

Среди всех классических салатов одним из самых распространенных благодаря своей полезности и вкусу является греческий салат.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам лучший рецепт его приготовления.

Как известно, в греческий салат входят те продукты, которые всегда есть в избытке на территории Греции, - речь о сыре, маслинах, оливковом масле, а также ряде овощей и специй.

Благодаря такому составу блюдо содержит довольно много полезных жиров, необходимых для здоровых ногтей, кожи и волос, а также и другие необходимые организму микроэлементы.

Смотрите полный список ингредиентов и рецепт греческого салата по этой ссылке на нашем сайте.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт очень вкусного грузинского блюда с баклажанами и мясом.

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