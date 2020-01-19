Рецепт самого вкусного фруктового салата на десерт

Одним из самых полезных десертов является салат из фруктов.
В порции фруктового салата содержатся многочисленные минералы и витамины, а также клетчатка и антиоксиданты.
Такое блюдо нравится и взрослым, и детям. А самое главное, на его приготовление нужно минимум усилий и времени.
Есть еще одно важное достоинство – именно этот десерт помогает похудеть. Стоит лишь не добавлять в салат сахар – и вы получите прекрасное диетическое блюдо.
Рецепт очень вкусного и полезного десерта от FoodOboz читайте по ссылке: Фруктовый салат со сметаной.
Фруктовый салат со сметаной
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