Рецепт самого вкусного фруктового салата на десерт

Одним из самых полезных десертов является салат из фруктов.

В порции фруктового салата содержатся многочисленные минералы и витамины, а также клетчатка и антиоксиданты.

Такое блюдо нравится и взрослым, и детям. А самое главное, на его приготовление нужно минимум усилий и времени.

Есть еще одно важное достоинство – именно этот десерт помогает похудеть. Стоит лишь не добавлять в салат сахар – и вы получите прекрасное диетическое блюдо.

Рецепт очень вкусного и полезного десерта от FoodOboz читайте по ссылке: Фруктовый салат со сметаной.

Фруктовый салат со сметаной

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