Рецепт самого вкусного домашнего майонеза

Один из самых популярных соусов в мире – майонез – имеет загадочную историю.

По одной из версий, французский герцог Ришелье, проживая в столице испанского острова Менорка, попросил повара приготовить новое блюдо. Находчивый кулинар взбил яйца с растительным маслом и приправил эту смесь солью и пряностями.

Понравившийся соус назвали "майонезом", в честь города Маон. На самой Менорке майонез называется salsa mahonesa, что в переводе означает маонский соус.

Также есть мнение, что слово произошло от старого французского "moyeu", которое, среди прочего, означало желток.

Как бы там ни было, вкус магазинного майонеза далек от того, каким должен быть этот чудесный соус.

FoodOboz рекомендует приготовить его дома из небольшого количества ингредиентов.

Подробный рецепт с фото читайте по этой ссылке: Доманший майонез.

Доманший майонез

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