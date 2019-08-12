Рецепт самого вкусного борща

Пожалуй, наиболее характерным блюдом украинской кухни можно смело назвать борщ, - сложно найти человека, который бы его не любил.

OBOZREVATEL.Smak предлагает классический рецепт приготовления этого первого блюда.

Стоит заметить, что в разных регионах и семьях могут встречаться свои варианты приготовления борща, в частности, с грибами, фасолью, другими пропорциями овощей и т.п.

Однако, классический борщ варится на основе свинины с картошкой, капустой, морковкой, свеклой, луком, томатами и рядом специй.

Готовить борщ не так уж сложно, но, чтобы он получился действительно вкусным, нужно знать некоторые секреты.

Точный список продуктов, подробный рецепт и нюансы приготовления вкуснейшего борща смотрите по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт вкуснейшего супа с копченой колбасой, который идеально подойдет для всей семьи как на обед, так и на ужин.

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