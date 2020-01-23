Рецепт самого вкусного блюда из чечевицы

Отличной заменой или же просто дополнением мяса в любом рационе могут стать блюда из чечевицы.
FoodOboz предлагает рецепт восхитительных гречаников с чечевицей.
Отмечается, что чечевица, как и другие бобовые, уже долгое время пользуется большой популярностью среди всех сторонников здорового образа жизни.
Чечевица содержит много белка и витаминов, благоприятно влияет на работу пищеварительной системы и всего организма в целом.
Если же использовать ее вместе с овощами вместо мяса для гречаников, - получится не только полезно, но еще и очень вкусно.
Полный список и пропорции ингредиентов, а также пошаговый рецепт гречаников с чечевицей с фото смотрите по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт вкуснейшей курицы в кефире для похудения.
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