Рецепт самого удачного маринада для мяса

Чтобы готовое мясо получилось мягким и имело неповторимый аромат, следует правильного его приправить.
FoodOboz предлагает особый вариант универсального маринада для мяса, который идеально подходит для свинины, говядины и птицы.
Сочетание меда с горчицей и специями обеспечивает мясу красивую румяную корочку и потрясающий пряный вкус! Как при жарке на сковороде, так и при запекании в духовке, маринад карамелизуется и в результате вы получаете аппетитное мясное блюдо.
Но важно дать мясу промариноваться не менее двух часов перед готовкой. Конечно, лучше оставить его в холодильнике на ночь, и лишь после этого жарить/запекать.
Рецепт идеального медово-горчичного маринада для мяса доступен по этой ссылке.
Мясо в медово-горчичном маринаде
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