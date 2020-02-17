Рецепт самого нежного торта "Наполеон" за 15 минут

Оказывается, вкуснейший торт "Наполеон" можно приготовить за четверть часа!

По вкусу такое лакомство нисколько не уступает классическому трудоемкому десерту, поэтому данный рецепт от FoodOboz – настоящая находка.

В чем же секрет? Дело в том, что изобретательные кондитеры нашли альтернативу коржам для "Наполеона", запекание которых отнимает не один час.

Вам достаточно приготовить классический заварной крем, и собрать десерт.

Детальный видеорецепт этой необычайной вкусности доступен по ссылке: Торт "Наполеон" из печенья.

Торт "Наполеон" из печенья

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