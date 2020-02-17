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Рецепт самого нежного торта "Наполеон" за 15 минут

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Оказывается, вкуснейший торт "Наполеон" можно приготовить за четверть часа!

По вкусу такое лакомство нисколько не уступает классическому трудоемкому десерту, поэтому данный рецепт от FoodOboz – настоящая находка.

Новости
Простой рецепт нежных сырников по-домашнему

В чем же секрет? Дело в том, что изобретательные кондитеры нашли альтернативу коржам для "Наполеона", запекание которых отнимает не один час.

Вам достаточно приготовить классический заварной крем, и собрать десерт.

Детальный видеорецепт этой необычайной вкусности доступен по ссылке: Торт "Наполеон" из печенья.

Торт "Наполеон" из печенья

Торт "Наполеон" из печенья

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