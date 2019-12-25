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Рецепт самого нежного десерта из творога

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В любое время года не будет лишним разнообразить свой рацион и меню всей семьи вкусными блюдами с творогом.

FoodOboz предлагает рецепт творожных пончиков в духовке.

Отмечается, что у многих пончики прочно ассоциируются с насыщенными жирами и калориями, которые неизбежно приведут к набору лишнего веса.

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Однако, мы предлагаем приготовить это блюдо с творогом в духовке, а не на сковороде, что существенно снизит калорийность и жирность, повысит процент белков в составе.

При этом, всего на готовку творожных пончиков нужно будет потратить меньше часа времени.

Полный список продуктов и пошаговый рецепт приготовления пончиков с творогом в духовке смотрите по этой ссылке.

Рецепт самого нежного десерта из творога

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт отличной диетической творожной запеканки.

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