Рецепт самого лучшего мясного блюда с помидорами

Отличным вариантом для летнего романтического ужина на двоих является эскалоп, - ароматная свинина, приготовленная вместе с рядом овощей и пряностей.

OBOZREVATEL.Smak предлагает вам рецепт этого блюда.

Отмечается, что по нашему рецепту эскалоп готовится вместе с помидорами, грибами, луком, морковкой, чесноком и петрушкой, - в итоге получается невероятно вкусное, ароматное и красивое на вид блюдо.

Всего на приготовление нужно около часа, но результат превзойдет все ваши ожидания.

Смотрите полный список ингредиентов и их пропорции, а также подробный рецепт приготовления эскалопа по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт, как приготовить очень вкусное грузинское блюдо с баклажанами и мясом.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!