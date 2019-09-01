Рецепт самого лучшего мясного блюда с помидорами

Отличным вариантом для летнего романтического ужина на двоих является эскалоп, - ароматная свинина, приготовленная вместе с рядом овощей и пряностей.
OBOZREVATEL.Smak предлагает вам рецепт этого блюда.
Отмечается, что по нашему рецепту эскалоп готовится вместе с помидорами, грибами, луком, морковкой, чесноком и петрушкой, - в итоге получается невероятно вкусное, ароматное и красивое на вид блюдо.
Всего на приготовление нужно около часа, но результат превзойдет все ваши ожидания.
Смотрите полный список ингредиентов и их пропорции, а также подробный рецепт приготовления эскалопа по этой ссылке.
Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал рецепт, как приготовить очень вкусное грузинское блюдо с баклажанами и мясом.
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