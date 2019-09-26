Рецепт самого ароматного и вкусного глинтвейна

Согревающий и вкуснейший напиток из красного вина и специй – глинтвейн – имеет богатую историю.

С немецкого языка название этого горячего коктейля переводится как "пылающее вино".

Глинтвейн изобрели много веков назад древние римляне, они смешивали с вином пряности и травы, чтобы добавить новых ноток к горячему напитку.

FoodOboz предлагает приготовить особый глинтвейн, в который помимо традиционных компонентов входит и несколько необычных.

Итак, нам понадобится красное вино, набор специй, пряностей, цитрусовые, и кое-что еще.

О том, как приготовить горячий коктейль с необыкновенным вкусом, читайте по этой ссылке: Глинтвейн с апельсином.

Глинтвейн с апельсином

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