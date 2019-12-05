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Рецепт салата, который поразит гостей на праздник

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Никогда не бывает лишне или несвоевременно пополнить список блюд в рационе новыми витаминными и оригинальными салатами.

FoodOboz предлагает рецепт невероятного салатика с авокадо и курицей.

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Заметим, что этот салат отнюдь не самый простой и дешевый, однако, по своим вкусовым качествам, запаху и внешнему виду он однозначно превосходен и может просто поразить гостей одним своим видом на праздничном столе.

Кроме того, такое блюдо содержит множество клетчатки, витаминов и полезных микроэлементов, которых так не хватает любому организму зимой.

Смотрите полный список необходимых продуктов и подробный рецепт салата с авокадо и курицей с фото и видео процесса приготовления по этой ссылке.

Рецепт салата, который поразит гостей на праздник

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт, как приготовить потрясающий салат с печенью трески и кукурузой.

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