Рецепт салата, который поразит гостей на праздник

Никогда не бывает лишне или несвоевременно пополнить список блюд в рационе новыми витаминными и оригинальными салатами.

FoodOboz предлагает рецепт невероятного салатика с авокадо и курицей.

Новости Рецепт невероятно вкусных котлет из капусты

Заметим, что этот салат отнюдь не самый простой и дешевый, однако, по своим вкусовым качествам, запаху и внешнему виду он однозначно превосходен и может просто поразить гостей одним своим видом на праздничном столе.

Кроме того, такое блюдо содержит множество клетчатки, витаминов и полезных микроэлементов, которых так не хватает любому организму зимой.

Смотрите полный список необходимых продуктов и подробный рецепт салата с авокадо и курицей с фото и видео процесса приготовления по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт, как приготовить потрясающий салат с печенью трески и кукурузой.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!