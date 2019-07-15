Рецепт салата из баклажанов по-корейски, вкус которого приятно удивит

Для любителей баклажанов этот рецепт салата и закуски – настоящая находка.

Пикантный, в меру острый и ароматный салат из баклажанов по-корейски не оставит равнодушным никого.

Это блюдо приготовить очень просто, а его изюминкой является особая заправка с рисовым уксусом, соевым соусом и семенами кунжута.

Для этого салата, основным ингредиентом которого являются баклажаны, также понадобятся болгарский перец, морковь, лук и немного острого чили.

Подробный пошаговый рецепт с фото читайте по этой ссылке: Салат из баклажанов по-корейски

Салат из баклажанов по-корейски

Особенностью этого рецепта является то, что баклажаны нужно определенным образом нарезать и обжарить, а остальные овощи кладутся в салат сырыми. После этого все заливается заправкой из соевого соуса.

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