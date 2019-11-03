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Рецепт простой и вкусной лазаньи на скорую руку

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Древнее блюдо итальянской кухни – лазанья – давно завоевало популярность во всем мире.

Есть множество вариаций приготовления лазаньи, но её суть всегда остаётся неизменной – слои мясного фарша с овощами, которые разделены тестом и залиты соусом.

Выпекать лазанью можно в печи, духовке или мультиварке.

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FoodOboz нашел для своих читателей самый простой из возможных рецептов, на который вы потратите менее часа времени.

О том, как приготовить вкуснейшую лазанью на скорую руку, читайте по этой ссылке.

Лазанья

Лазанья

На десерт предлагаем отведать восхитительные сырники с крахмалом.

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