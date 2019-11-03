Рецепт простой и вкусной лазаньи на скорую руку

Древнее блюдо итальянской кухни – лазанья – давно завоевало популярность во всем мире.
Есть множество вариаций приготовления лазаньи, но её суть всегда остаётся неизменной – слои мясного фарша с овощами, которые разделены тестом и залиты соусом.
Выпекать лазанью можно в печи, духовке или мультиварке.
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FoodOboz нашел для своих читателей самый простой из возможных рецептов, на который вы потратите менее часа времени.
О том, как приготовить вкуснейшую лазанью на скорую руку, читайте по этой ссылке.
Лазанья
На десерт предлагаем отведать восхитительные сырники с крахмалом.
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