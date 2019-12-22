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Рецепт простого оригинального салата на Новый год 2020

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На любом праздничном столе по случаю Нового года 2020 уместны разномастные слоеные салаты.

FoodOboz предлагает рецепт необычного салата "Подсолнух" с кукурузой.

Новости
Рецепт невероятно вкусной закуски на Новый год 2020

Отметим, что для приготовления такого блюда нужно всего около получаса времени и довольно простые доступные продукты.

Курица как мясная составляющая, немного грибов, яиц, овощи, приправы и соус - все это вместе дает изумительный вкус, интересный внешний вид и аппетитный аромат.

Новости
Самый вкусный холодец на Новый год 2020: простой рецепт с фото

Такой салат отлично украсит праздничный стол, а также может приятно удивить близких и всех гостей.

Смотрите полный список ингредиентов и пошаговый рецепт салата "Подсолнух" с фото процесса приготовления по этой ссылке.

Рецепт простого оригинального салата на Новый год 2020

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт восхитительного салата с рисом и печенью трески на праздник.

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