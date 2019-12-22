Рецепт простого оригинального салата на Новый год 2020

На любом праздничном столе по случаю Нового года 2020 уместны разномастные слоеные салаты.
FoodOboz предлагает рецепт необычного салата "Подсолнух" с кукурузой.
Отметим, что для приготовления такого блюда нужно всего около получаса времени и довольно простые доступные продукты.
Курица как мясная составляющая, немного грибов, яиц, овощи, приправы и соус - все это вместе дает изумительный вкус, интересный внешний вид и аппетитный аромат.
Такой салат отлично украсит праздничный стол, а также может приятно удивить близких и всех гостей.
Смотрите полный список ингредиентов и пошаговый рецепт салата "Подсолнух" с фото процесса приготовления по этой ссылке.
Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт восхитительного салата с рисом и печенью трески на праздник.
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