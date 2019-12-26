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Рецепт простого, но очень вкусного десерта на праздник и каждый день

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Никогда не может быть лишним пополнить меню своих домашних новыми вкусными десертами и выпечкой.

FoodOboz предлагает рецепт вкуснейшего чизкейка в мультиварке.

Новости
Рецепт очень вкусного диетического блюда из творога

Отмечается, что для этого блюда нужно печенье, яйца, сахар, творог и другие молочные продукты - из-за отсутствия муки и приготовления в мультиварке чизкейк получается очень воздушным, нежным, и довольно полезным.

Хотя в приготовлении нет ничего сложного, чтобы выпечка не потрескалась и сохранила аппетитный внешний вид, нужно знать некоторые нюансы.

Чизкейк требует времени, но результат того бесспорно стоит.

Пошаговый рецепт и секреты приготовления самого вкусного чизкейка в мультиварке с фото смотрите по этой ссылке.

Рецепт простого, но очень вкусного десерта на праздник и каждый день

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт невероятно вкусных творожных пончиков в духовке.

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